Vláda vysvětlovala ceny energií. Prý zdraží maximálně o procenta

„Rozumný stát by se snažil podporovat domácí průmysl, protože na daních od úspěšných českých firem by získal víc než na tom, že zhorší pozici českých výrobců proti zahraniční konkurenci,“ dodal Prouza.

„Tak výrazný růst regulovaných složek cen energií hlavně energeticky náročné firmy stěží absorbují. Některé podniky se určitě dostanou do klinče, protože když promítnou ceny energií do ceny výrobků, ztratí svou konkurenční výhodu vůči firmám z jiných zemí EU, kde budou ceny energií nižší,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

„Stalo se přesně to, před čím jsem varoval. Proto jsme také navrhovali scénář, který by tomuto vývoji předešel. Neposlouchají, a že to odnesou lidé a firmy, je jim jedno. Takhle se fakt hospodářství nenastartuje,“ napsal na síť X místopředseda Poslanecké sněmovny.