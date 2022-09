Soud smetl insolvenční návrh miliardáře Bakaly na protivníka Krúpu

„Hlavní zájmy dlužníka nejsou soustředěny v České republice, ale ve Slovenské republice, kde dlužník žije, je to místo, ze kterého spravuje své zájmy a které je dlouhodobě zjistitelné třetími osobami, je to místo jeho trvalého pobytu. Navíc i rodinní příslušníci dlužníka žijí ve Slovenské republice. Ve Slovenské republice byl dlužník rovněž zaměstnán v roce 2021,“ stojí ve zveřejněném usnesení soudce Davida Hovorky.

Právě o nedostatek takzvané mezinárodní příslušnosti opřel Krúpa svou obhajobu. Stejně tak popírá, že by vůči němu měl Bakala vůbec nějakou pohledávku.

„Celé toto řízení v rámci podání insolvenčního návrhu Bakalou považuji za účelové šikanózní jednání, které manipuluje skutečnosti a má znaky vydírání a trestněprávního jednání,“ reagoval Krúpa na otázku redakce SZ Byznys, jak to tedy bylo s jeho účastí u amerického soudu.

Konflikt mezi Bakalou a Krúpou způsobila kampaň vedená proti Bakalovi v letech 2016 až 2018. Bakala byl tehdy jedním z hlavních akcionářů skupiny NWR, do níž patřil i těžařský podnik OKD. Krúpa se z pozice drobného akcionáře snažil zpochybnit vyvedení více než 40 tisíc moravskoslezských bytů z OKD mimo skupinu. Proti Bakalovi organizoval také nátlakové akce. Mimo jiné to byla i demonstrace několika desítek lidí svolaná v roce 2017 do Ostravy, na níž Krúpa osobně vystupoval.