„Ten zmar je strašný.“ Co prožívají chovatelé, když musí vybít halu plnou kuřat

Lidí co nejméně, opatrně větrat a několikastupňová dezinfekce. Všemi těmito kroky se chovatelé drůbeže snaží ochránit stáje a haly před nebezpečnou nákazou ptačí chřipkou.

„Zavedli jsme přísný režim, tzv. biosecurity, to znamená, že se snažíme omezit pohyb, místo jedné dezinfekční rohože dáváme dvě, měníme obuv, máme dezinfekční rámy, které jsou standardem při vjezdu na farmu, ale zároveň navíc dezinfikujeme kola u aut, která přijíždí do areálu,“ vyjmenovává Zdeněk Mlázovský, místopředseda představenstva nymburské společnosti Proagro v rozhovoru pro SZ Byznys.

Jejich stáje se totiž nacházejí v tzv. okruhu dozoru, to znamená, že veterináři potvrdili ptačí chřipku v jiném chovu jen několik kilometrů od nich. Muset vybít celý chov je podle Zdeňka Mlázovského to nejhorší, co chovatele může potkat.