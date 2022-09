Tepelná čerpadla pro Evropu budou z Plzně. Panasonic investuje 3,5 miliardy

Společnost Panasonic bude investovat postupně do roku 2026 zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy Kč) do svého závodu v Plzni. Výrazně posílí výrobu tepelných čerpadel vzduch-voda, po nichž je teď v Evropě veliká poptávka. Do fiskálního roku, který končí v březnu 2026, chce zvýšit roční výrobní kapacitu na 500 000 jednotek, oznámila v pátek centrála Panasonic Corporation v japonské Ósace.

Podnik přijme stovky lidí, při plném vytížení linek by to mohlo být podle informací ČTK až 2000 zaměstnanců. Podle generálního manažera Panasonic AVC Networks Czech Radka Vacha teď začíná rekonstrukce celého plzeňského závodu, kde letos v březnu skončila výroba televizorů.

Rozšířená výroba tepelných čerpadel, kdy budou z plzeňských výrobních linek sjíždět také venkovní jednotky, by měla začít už od dubna 2023 a dále se do ní bude investovat a kapacita zvyšovat až do roku 2026. „Jsme a budeme jedinou centrálou Panasoniku (na výrobu tepelných čerpadel) pro celou Evropu,“ řekl Vach ČTK. Venkovní jednotky dnes vyrábí korporace v Malajsii a do Evropy se vozí lodí.