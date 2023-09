Tykačova skupina kupuje většinu ve výrobci metalurgického uhlí Coronado

Sev.en Global Investments Pavla Tykače podepsala závaznou smlouvu k převzetí většinového podílu ve společnosti Coronado Global Resources. Prodávajícím je investiční skupina Energy & Minerals Group, která firmu před 12 lety založila, uvedla Tykačova skupina. Coronado Global Resources patří podle svého webu mezi největší světové producenty metalurgického uhlí, s jejími akciemi se obchoduje na australské burze ASX.

Pro transakci je potřebný souhlas úřadů z obou těchto zemí. ČTK to dnes oznámila vedoucí komunikace Sev.en Global Investments Veronika Diamantová. Cenu transakce neuvedla.

„Věříme v nastavenou obchodní strategii a jsme připraveni investovat do jejího rozvoje s cílem nejen posílit už vlastněné doly v Austrálii a ve Spojených státech, ale podpořit i další akvizice,“ uvedl k transakci generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda. Coronado ročně vytěží až 16 milionů tun suroviny v australském Queenslandu a v amerických státech Pensylvánie, Virginie a Západní Virginie. Tamní zásoby uhlí podle Sev.en Global Investments zaručují dlouhodobou těžbu.