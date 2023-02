„Žádný kompromis, vydržíme.“ Stávka za lepší mzdu v Nexenu pokračuje

„Bude to rok od chvíle, kdy jsme se tu sešli a zaměstnavatele připravili na to, že budeme stávkovat, pokud nebude jednat. A dnes tu stávka je,“ řekl v úvodním projevu Středula.

„Firma vyvolává konflikt do větších rozměrů, což považuji za nezodpovědnost. Měla by být vděčná českým daňovým poplatníkům za to, jak obrovské finanční prostředky na rozvoj věnovali. Pro firmu je to čistý profit a část z něj by měla věnovat jejím zaměstnancům,“ uvedl pro Seznam Zprávy v rozhovoru Josef Středula.