Zbrojaři z Czechoslovak Group rekordně vydělávají a investují miliardy

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group vykázala za první polovinu letošního roku silný nárůst tržeb i zisku. Kromě dlouhodobých kontraktů je to výsledek zbrojních dodávek na Ukrajinu.

Kvůli udržení konkurenceschopnosti na světovém trhu v době vysoké inflace a drahých energií chystá Strnadova skupina další investice. A to jak do stávajících podniků, tak do akvizic.