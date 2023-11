Zisk Ryanairu letěl nahoru, firma se o něj chce podělit s akcionáři

Ryanair Holding, největší evropské aerolinky co do počtu zákazníků, oznámil výsledky hospodaření za svůj první fiskální půlrok. Irská společnost meziročně rostla, zisk po zdanění za šest měsíců do konce září stoupl meziročně o 59 procent na 2,18 miliardy eur.