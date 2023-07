Kola, lyže, jachta i výlet vláčkem. Co je rizikové a co ne, určuje pojišťovna

Léto je v plném proudu a řada Čechů si vybírá dovolenou. Hodně z nich se vydává vstříc nevšedním zážitkům, do hor, pod hladinu, a dokonce i hluboko pod zem. Takové aktivity jsme si zvykli nazývat adrenalinové, což je označení poněkud nepřesné, ale důležité je, jak tuto zábavu nazývá pojišťovna. To může být pro řešení případného zranění zásadní. Ujistěte se proto, že to, co na dovolené v zahraničí provozujete, vaše pojišťovna nepovažuje za sporty rizikové či extrémní, ty je totiž třeba pojistit adekvátním způsobem a někdy je dokonce pojistit vůbec nelze.

Procházky v kopcích, na kole k jezeru

Na dopolední ozdravné procházky i odpolední cyklistické vyjížďky k jezeru v zahraniční rozhodně postačí klasické cestovní pojištění. Ale třeba právě u cyklistiky je třeba zdůraznit, že běžné cestovní pojištění kryje náklady spojené s úrazy vzniklými na cyklostezkách, značených cestách a na silničních komunikacích, na nichž je jízda na jízdním kole povolena. Zapomeňte ale na bike park nebo singletrack. Podobné je to u lyžování a snowboardingu, kde jsme s cestovním pojištěním kryti na sjezdovkách, ale už ne třeba ve snowparku, byť se vlastně nachází na sjezdovce. A právě výlety za větším dobrodružstvím, mimo cyklostezku nebo sjezdovku, bývají ve smyslu ohrožení našeho zdraví kritické.

Sportem ku zdraví Podle statistik pojišťoven je v případě mužů nejzrádnější rekreační sportovní aktivitou kopaná, ta stojí za více než pětinou všech úrazů. Ženy se nejčastěji zraňují při lyžování a snowboardingu (zhruba 40 procent úrazů). Dalšími sporty, při nichž dochází ke zranění, a to už platí pro ženy i pro muže, jsou cyklistika a in-line bruslení.

Na běžnou turistiku se netřeba nijak zvlášť pojišťovat, ale pozor: Pro vysokohorskou turistiku, kterou pojišťovny rády definují nadmořskou výškou tří tisíc metrů, už je potřeba sjednat pojištění rizikových sportů. Realita je taková, že zlomíte-li si nohu při výstupu z vláčku na konečné stanici Gornergrat 3130 m n. m. (ozubnicová železnice Gornergratbahn, Švýcarsko, kanton Wallis), oblíbeném cíli výletů do švýcarských Alp, pojišťovna vám náklady na ošetření hradit nemusí.

Ředitelka externí komunikace pojišťovny Uniqa Eva Svobodová to potvrzuje: „Jiná specifikace vysokohorské turistiky než nadmořská výška v podmínkách není. Ale logiku to má, i v bezprostřední blízkosti stanice lanovky jsou v takové výšce zpravidla vyšší rizika, než když budu totéž podnikat na Klínovci. Pád z výšky, ztráta orientace kvůli nepřízni počasí, dýchací problémy a nevolnost z velké výšky apod. Hrozby se tam násobí, vycházíme z dlouhodobých statistik pojistných událostí.“ A hned upozorňuje, že připojištění rizikového sportu bychom si logicky měli připlatit i v případě, že ve výšce nad 3000 m lyžujeme.

A podobně by měli rozlišovat i ti, kdo dovolenou raději než v horách tráví na vodě. Při jachtingu je třeba zvažovat, jak daleko od pobřeží se na lodi budeme pohybovat. Na základě toho pojišťovny jachting posuzují jako běžný, rizikový, či dokonce extrémní sport.

Rizikové sporty Nejčastější sporty označené pojišťovnami jako rizikové – orientační přehled. Přesné znění pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven je vždy individuální. Jachting (kromě oceánské plavby), jízda na vodním skútru, kajak, kánoe a rafting do st. obtížnosti WW3, kitesurfing, motoristické vodní sporty, potápění (s dýchacím přístrojem nebo instruktorem do 20 m), surfing, windsurfing, wakeboarding, rybaření ze člunu.

Turistika nebo treking po vyznačených a pro veřejnost otevřených cestách a stezkách se stupněm obtížnosti do 3 UIAA a do 5000 m n. m., via ferrata B a C.

Jízda na kole mimo cyklistické trasy, jízda na koni, jízda na skateboardu nebo longboardu, jízda na U-rampě, bungee jumping.

Freeride (lyže a snowboard mimo sjezdovku za stanovených podmínek), snowpark, skialpinismus, běžkování mimo značenou trať, ale ve vyjeté stopě, jízda na sněžném skútru Kvůli vyššímu riziku úrazu pojištěného je obvykle stanovena přirážka na pojistném mezi 100–200 % základní ceny.

Nové sporty, nové vybavení, nové situace

Vedle tradičních dovolenkových aktivit a sportů, jako jsou turistika, vodní sporty nebo cyklistika, se objevily sporty zcela nové. A nové situace přináší třeba i často technologicky náročnější sportovní vybavení. Typickým příkladem jsou oblíbená elektrokola. Díky elektromotoru se dnes i netrénovaní jedinci dostávají například do vysokých hor a do náročného terénu, kam by bez motoru nedojeli. S vybitou baterií a těžkým elektrokolem se tam pak snadno ocitnou za hranicemi svých fyzických možností.

Podle členů Horské služby České republiky jsou dnes zásahy iniciované právě takovými cyklisty prakticky na denním pořádku. „Takovou záchrannou akci našim klientům v zahraničí proplatíme, pokud se kolo při vyjížďce vybije a člověk je následkem toho v ohrožení života – třeba přichází bouřka, hrozí vyčerpání, úpal apod. Ten stav ohrožení je tam rozhodující,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Direct Nela Maťašeje. S elektrokoly počítají i v pojištění zavazadel a sportovního vybavení, pro případ, že by kolo například někdo ukradl a pojišťovna by v rámci plnění zapůjčovala náhradní. „Počet elektrokol neustále roste, už jsou součástí našich životů, na to musíme reagovat.“

Velice oblíbené jsou dnes v plážových a hotelových resortech trampolíny, které lákají nejen děti, ale mnohdy i dospělé. Koordinace těla ve vzduchu však vyžaduje trénink a začátky, nejsou-li řízeny kvalifikovaným trenérem, nebývají snadné. Vedle pohmožděnin jsou nejčastějšími úrazy na trampolíně zlomeniny zápěstí či kotníků a poranění loketních kloubů. Ve statistikách pojišťovny Uniqa už se ale objevila i závažná poranění páteře, z nichž některá skončila ochrnutím dolních končetin. „V případě využívání trampolín jde o fakultativní aktivitu na místě, využití není plánováno a je nahodilé, není tedy potřeba mít speciální připojištění. V cizině tuto aktivitu kryje běžné cestovní pojištění, v Čechách úrazové pojištění do výše sjednaných pojistných částek,“ říká Eva Svobodová.

Extrémní sporty Nejčastější sporty označené pojišťovnami jako extrémní – orientační přehled. Přesné znění pojistných podmínek jednotlivých pojišťoven je vždy individuální. Jachting na moři, kajak/kánoe/raft (WW4 a WW5), potápění bez instruktora (s hloubkou do 10 m).

Ledovcová turistika , turistika s horolezeckými pomůckami, turistika nad 3500 m n. m., via ferrata E.

Bungee jumping, freeride , létání motorové a bezmotorové, parašutismus, sjezd na horských kolech.

Freeskiing , lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě, snowrafting, skialpinismus.

Potřebný typ pojištění lze u různých pojišťoven dohledat pod různými názvy – pojištění sportovní činnosti, připojištění sportovních aktivit nebo pojištění rizikových sportů/aktivit. A odlišně může vypadat i samotný seznam rizikových, extrémních, případně zcela nepojistitelných sportů. U většiny sportů a aktivit se pojišťovny shodují, přesto je bezpodmínečně nutné podrobně prozkoumat pojistné podmínky konkrétní pojišťovny. Mezi sporty, pro které nás některé pojišťovny třeba vůbec nepojistí, je například i vyjížďka na čtyřkolkách.

Účast v závodě mění situaci

Přestože jízdu na horském kole, stejně jako třeba lyžování, považuje naprostá většina pojišťoven za běžný sport, který kryje jakákoli varianta cestovního pojištění, účast v závodě zcela mění situaci a pohled pojišťovny. „Účast v závodě pojistíme jen na základě individuální kalkulace,“ upozorňuje manažer marketingu a komunikace ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký. Pro její vypracování musí klient vyplnit dotazník a je dobré vědět, že na jeho zpracování a sestavení kalkulace si pojišťovna vezme až pět dní. „Cena se bude odvíjet od dat uvedených v dotazníku, a může tedy být pro jednotlivé klienty různá, ale odhaduji ji zhruba na tisíc korun,“ říká Divoký. Takové pojištění bude platné pět dnů.

Pojištění odpovědnosti

Nesmírně důležitou součástí každé pojistky je pojištění odpovědnosti za způsobené škody. Nahrazování škody, kterou svojí činností způsobíme druhým, krytí nákladů na léčení a třeba i náhrada ušlého příjmu se mohou opravdu hodně prodražit a pro viníka pak může mít taková pojistná událost fatální důsledky. Limit plnění je potřeba nastavit dostatečně vysoko, byť to někdy z našeho pohledu může být zdánlivě absurdní částka.

„Z pojištění odpovědnosti jsme například hradili i náklady na opravu hotelového pokoje, který byl poškozen ohněm. Klient si odložil tričko na stolní lampu a to se od ní vznítilo. Pokud by neměl pojištění odpovědnosti sjednané, musel by škodu zaplatit sám,“ popisuje reálný případ tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny Milan Káňa. Jana Konvalinová, vedoucí Odboru cestovního pojištění v Kooperativě, doporučuje: „V zahraničí mohou škody, které třeba z neopatrnosti způsobíme, dosáhnout výše v řádu statisíců, někdy i milionů. Doporučujeme tedy sjednávat u pojištění odpovědnosti limit plnění alespoň tři miliony korun.“

Dojde-li k nehodě, v níž jste viníkem: zjistěte si osobní údaje poškozeného,

pokuste se sehnat svědka události a získejte jeho osobní údaje (ne osobu blízkou),

přivolejte k vyšetření nehody záchranáře nebo policii,

volejte asistenční službu své pojišťovny a řiďte se jejími pokyny. Doporučení České asociace pojišťoven

Poškodit cizí majetek, případně vážně zranit někoho v zahraničí může vyústit v závažný problém s následky, které pak coby viník poneseme po zbytek života. Bohužel se do takových problémů můžeme dostat i vinou neznalosti a špatného postupu při řešení vzniklé události.

Panáka na kuráž?

Prakticky všechny druhy pojistek, cestovní pojištění nevyjímaje, zohledňují požití alkoholu. Prokáže-li se vliv alkoholu na vzniklou škodu, může pojišťovna pojistné plnění krátit. Jak ale rozhodl Nejvyšší soud v roce 2005, v případě závažných nehod by neměla zamítnout vyplacení pojistného plnění úplně. Jednalo se tehdy o dopravní nehodu, při níž přišel pojistník o život.