Noční můra na rakouské dálnici. Jak si správně pojistit cestu k moři

„Motorista by měl mít zelenou kartu při cestě do zahraničí vytištěnou u sebe, i když na území České republiky již postačí ji mít elektronicky například v mobilním telefonu. Změny se dočkáme až v průběhu roku 2025, kdy budou moci mít motoristé zelenou kartu v digitální podobě ve formátu PDF také v zahraničí,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, ředitel likvidace České kanceláře pojistitelů.

Podle Milana Káni, tiskového mluvčího pojišťovny Kooperativa by řidič do zahraničí neměl vyjíždět s nižším pojistným plněním, než je sedmdesát milionů korun.

„Nejlepší je pojistit se na co nejvyšší částku. Pokud cestuje vozem do zahraničí často, je vhodné upravit limity až na sto milionů korun. Podle naší databáze 1,5 milionu klientů s povinným ručením má nastavené limity pojištění nad sedmdesát milionů korun tři čtvrtiny klientů,“ uvedl mluvčí pojišťovny.

Je však na místě upozornit, že pokrytí po celé Evropské unii a sousedních státech už není samozřejmostí. Je ale možné se krátkodobě pojistit pro konkrétní cestu. Zde si určíte co přesně navíc chcete pokrýt a do jakých zemí.

Je ale nutné si uvědomit, že vše, co je nad limit sjednaného pojištění, bude pojišťovna majiteli účtovat. Například běžný limit pro cenu odtahu se u běžného povinného ručení pohybuje v jednotkách tisíc korun a majiteli vozu tak pojišťovna zajistí například jen hrazený odtah do nejbližšího servisu nebo na přesně stanovenou vzdálenost, například na 150 kilometrů. To ale v zahraničí nemusí stačit.

V rámci těchto služeb by neměla chybět možnost odtahu vozidla s dostatečným limitem. V případě cest po Evropě by částka měla dosahovat alespoň padesát až šedesát tisíc korun.

Dále také odtah do nejbližšího servisu, kde se případným závadám budou věnovat. Právě servis, do kterého je vůz odtažen, také určuje rozsah škody a odhaduje potřebný čas pro opravy. Není totiž výjimkou, že pojišťovny poskytují odtah vozidla zpět do Čech pouze v případě, že se závada nedá opravit do pěti pracovních dnů. Samotná oprava vozu v zahraničním servisu jde pak už čistě za majitelem vozu.