Komentář: Nejcennější vlastností ČNB je důvěryhodnost. Teď s ní hazarduje

Na prvním letošním zasedání ČNB se nic nestalo. Tedy se sazbami. Ostatně jako na každém zasedání od loňského června. Hlavní, dvoutýdenní sazba zůstává na úrovni sedmi procent. To ale neznamená, že se nestalo vůbec nic. Stalo. A nebylo to nic pozitivního. Poslední zasedání bylo totiž dalším krokem, který negativně ovlivní důvěryhodnost české centrální banky.

Zatímco v loňské podzimní prognóze ČNB čekala v roce 2023 průměrnou měnověpolitickou inflaci na úrovni 8,9 procenta, dnes říká, že to letos bude spíš 10,6 procenta. A i to pouze za předpokladu, že základní sazba okamžitě vzroste na osm procent. Což se, jak víme, nestalo.

Pozdvihnuté obočí si zaslouží i další pasáže. Prognóza na jedné straně čeká, že ekonomika letos klesne mezičtvrtletně jen v prvním kvartálu (o 0,9 procenta). A že mzdy v tržních odvětvích letos porostou o více než devět procent a v roce 2024 ještě skoro o osm procent. Ale také se dočteme, že inflace zároveň již počátkem roku 2024 dosáhne 2,3 procenta. To vše se má stát při růstu produktivity práce, který nedosáhne ani třetiny růstu mezd. A za (mírného) oslabení koruny. Tedy ano, stát se to opravdu může. Ale jako nejpravděpodobnější scénář příštího vývoje to opravdu nevypadá.