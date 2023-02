Stavidla proti inflaci mizí. Firmy i lidé si jistí růst cen ve smlouvách

„Koncert, nasmlouvaný na květen 2020, se kvůli covidu posouval asi třikrát a místo za rok, se nakonec konal za dva roky. V účetnictví to dělalo nepořádek,“ vysvětluje ředitel pražské O2 areny Robert Schaffer, proč hala, kde se konalo mistrovství světa v hokeji, zavedla inflační doložky u akcí s konáním za rok či dva.

Inflační doložky uplatňuje ve smlouvách s pořadatelskými agenturami. Je to standardní legální nástroj, stejně jako další, méně typické způsoby, jak firmy bojují s inflací.

V nákladech jsou to milionové částky navíc. „Navýšení o 15 procent je podle našeho rozboru neadekvátní. Na straně pronajímatelů nedochází k takovému nárůstu nákladů spojených se správou a řízením budovy. Ve finále inflační doložky napomáhají k další inflaci,“ je přesvědčen.

Firma na to reaguje třeba automatizací, aby uspořila náklady na lidskou práci. „Teď už nezdražujeme, nemůžeme zákazníkům neustále zvyšovat ceny,“ dodal.

Jiný řetězec, který nechtěl být jmenován, tvrdí, že kvůli tomu bude muset zdražit. „Nic jiného nám nezbývá, žádný obchodník to nemůže nést na svých bedrech,“ řekl ředitel sítě s desítkami obchodů. „Doložky jsou v naprosté většině smluv. U nájmů v českých korunách se inflační doložky objevují zhruba v podobných relacích, jako je inflace v ekonomice,“ uvedl.

„Netroufám si posoudit, jak jsou na tom pronajímatelé. Faktem je, že dochází k uplatnění inflačních doložek. U eurového indexu od devíti do 12 procent, u korunového o 15 až 16 procent. Zvyšují se nejen nájmy, ale i marketingové poplatky,“ říká šéf řetězce Oxalis s čajem a kávou Jiří Olšák.

Také on tvrdí, že se to přenáší do cen zboží. Poplatky za správu centra v jednom případě vzrostly dokonce na dvojnásobek. „Můžeme však už čekat jen minimální zdražení v řádu procent,“ dodal.