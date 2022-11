Levné topení dřevem už neplatí, palivo rapidně zdražilo

Server uvedl, že letos bylo běžné, že doba dodání objednávek byla až dva měsíce, nyní je to několik dnů. Při prodeji palivového dříví se používá jednotka takzvaného prostorového sypaného metru (prms), což jsou polena nasypaná do krychle o objemu jednoho metru krychlového. „Pozorujeme, že trh se vrací do normálu. Zatímco v srpnu jsme prodali 1611 prms palivového dříví, v říjnu to bylo 298 prms,“ uvedl Adam Borovský ze serveru. Meziročně prodeje serveru klesly v říjnu o 28 procent. Lidé nyní nakupují spíše menší objemy za vyšší ceny, průměrná výše ceny objednávky se tedy výrazně nezměnila.