Lidé stále málo utrácejí, v listopadu klesly tržby o 8,7 procenta níže než loni

Maloobchodní tržby v Česku klesají v meziročním srovnání sedm měsíců za sebou. V listopadu loňského roku pokles zpomalil na 8,7 procenta z říjnových 9,9 procenta. Tržby se ale zvýšily pouze v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky. Vyplývá to z revidovaných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se tržby snížily o 0,3 procenta.

„Další propad tržeb v maloobchodu není žádným překvapením. Je to potvrzení toho, že domácnosti šetří, kde můžou, a tak si nakoupí jen to podstatné, co pro běžný provoz potřebují. Takzvanou zbytnou spotřebu pak odkládají na dobu, kdy se inflace uklidní a jim se stabilizují příjmy. Toto odpovědné chování však bude tahat ke dnu celé české hospodářství,“ uvedla Jana Mücková, ekonomka, investiční skupina LOGeco.