Místo boomu přišla studená sprcha. Češi přestali chodit na kulturu

Jan Smigmator je úspěšný swingový zpěvák, který dávno překročil hranice Česka. Koncertuje v jazzových klubech celého světa a příští rok ho čeká vystoupení ve slavné newyorské Carnegie Hall. Jeho koncerty v Česku byly vždy vyprodané.

Jenže poslední dobou je všechno jinak. „Když jsem hrál před pandemií naposledy v Lucerně, bez problémů jsme prodali na můj swingový galavečer dvakrát 1300 vstupenek. Koncerty byly z velké většiny zaplněny už několik týdnů před svým konáním. Vyprodáno bylo prakticky všude, kam jsem se svým koncertem přijel. Teď jsme v lepších případech na polovině,“ říká Jan Smigmator s tím, že například i v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, kde běžně míval 450 diváků, jich teď na zahájení turné přišlo 250. I přes masivní reklamní kampaň.

Pokles zájmu o živou hudbu potvrzuje i ředitel Městského divadla v Jablonci Pavel Žur. „Zatímco divadelní představení máme z 80 procent zaplněné abonentkami, na hudební pořady tolik nechodí. Teď mám na Ondřeje Havelku prodaných 150 lístků. To je ale ještě dobré číslo – když Liberecké divadlo hraje operu, sedí tam 50 lidí a nedávno přišlo v Ústí na premiéru Wagnerovy opery 60 lidí. Na premiéru,“ naříká Žur. Propad zájmu diváků potvrzuje i pražské Divadlo u Hasičů.

Obavy z budoucnosti brzdí kulturu

Se stejným problémem se dnes potýkají i vůbec ty největší hvězdy. Propad zájmu návštěvníků totiž hlásí třeba i O2 arena.

„Každý den dostáváme výpis prodaných lístků a ta čísla zdaleka nejsou taková jako předtím. Teď se sice uskuteční spousta akcí, které byly odložené a kde je plno, ale tam byly lístky prodané už dávno. U akcí, které jdou do prodeje teď, vidíme výrazný pokles. Někde je to i padesát procent,“ říká Robert Schaffer, generální ředitel společnosti Bestsport a šéf O2 areny.

Češi zkrátka kulturu vynechávají. „Trh se velmi změnil. Lidé zůstávají doma, dívají se na Netflix, někteří se ještě stále obávají nákazy covidem, někteří zlenivěli, některých se už pomalu začíná dotýkat zhoršující se finanční situace, obávají se budoucnosti. Když se ale přeci jen rozhodnou jít do divadla nebo na koncert, vstupenky kupují na poslední chvíli. Pro pořadatele se tak každé představení stává velmi riskantním byznysem. Dříve bylo zvykem kulturu plánovat dlouho dopředu. Lidé si vstupenky kupovali i s ročním předstihem. Dnes se začínají prodeje vstupenek hýbat až tak čtrnáct dní před akcí,“ dodává Smigmator.

Jeho slova potvrdil nedávno i příspěvek na sociálních sítích herce a principála Cirku La Putyka Rosti Nováka. Za číslici 500 umístil výčet hned několika dalších čísel: 235, 183, 179, 268, 344 a 308, 185. Hned přišlo vysvětlení: „Ptáte se, co je to za čísla? To první je kapacita šapito Azyl 78. Ta další jsou počty prodaných vstupenek na příští týden na představení Cesty. Tohle je realita. Hrozně bych si přál napsat ‚Máme vyprodáno‘. Bohužel, ale nemáme. Myslím, že je to výjimečné představení s výjimečnými lidmi na jevišti i kolem něj. Jen nevím, jak to v téhle době dělat jinak,“ píše Rosťa Novák.

Lístky už máme

Nepomáhá ani marketing a reklama. „S humorem by šlo říci, že zájem je stejný, jen lidí chodí výrazně méně. Bohužel, propad je velký – podle typu akce a žánru dle naší zkušenosti něco mezi 30 až 50 %. Není to přitom tak, že jenom lamentujeme a dopad neřešíme. Výrazně více investujeme do reklamy a propagace a hledáme nové cesty, jak se k potenciálním zákazníkům dostat,“ říká i Petr Palovčík, jednatel DKO Jihlava.

Svou roli hraje i již zmiňovaný fakt, že v minulosti byla spousta akcí zrušená a na některé z nich mají lidé stále ještě lístky. „V tuto chvíli registrujeme o něco nižší zájem o akce, než byl před pandemií. Těžko se to ale posuzuje, kultura je otevřená jen dva měsíce, je spousta přeložených koncertů, na které už lidé lístky mají, a nemůžeme očekávat, že si budou kupovat vstupenky na koncerty nové, protože by na ně ani neměli čas. Více nám o situaci v kultuře řekne podzim 2022 a jaro 2023, kdy se bude situace opět narovnávat,“ dodává Jaromír Telenský z Lucerna Music Bar.

Také v Jihlavě ukončili teprve nedávno prodej dlouho překládaných akcí. „Je pravda, že nové akce, které jdou teď do prodeje, tak návštěvníci vyčkávají, a my máme více volných vstupenek. Doufáme, že to lidé nechávají na poslední chvíli, že se to utrhne, něco se stane a bude plno,“ dodává Ivana Hušáková z Měšťanské besedy Plzeň.

Jenže zkušenosti z O2 areny jsou jiné. Dva koncerty, které nedávno proběhly, diváci nezaplnili ani na poslední chvíli.