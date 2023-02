Do projektu nové banky Partners vložil peníze miliardář Fryc

Vlastní banku v mobilní aplikaci, v níž bude možné spravovat nejen účet, brát si úvěry, hypotéku, ale například i posílat peníze na penzijní spoření či do investičních fondů, hodlá letos spustit finanční skupina Partners.

V aplikaci by měly být od začátku dostupné i moderní funkce včetně bankovní identity, Apple a Google Pay, okamžité platby apod.

„Když to dobře půjde, tak budeme schopni spustit v červnu nebo červenci banku pro friends & family (klienty, kteří mají v rámci rodiny u Partners více produktů, pozn. red.). Realistický scénář ale počítá spíše se zářím,“ uvedl na setkání s novináři šéf finanční skupiny Partners Petr Borkovec.

Další velkou část peněz dodala firma Partners Bankin, která vlastní v nové bance 60procentní podíl. Většinově ji ovládá Borkovec a menšinově zhruba 900 akcionářů ze sítě Partners. Firma poskytne do poloviny roku 550 milionů korun. Dalších 150 milionů zainvestuje spolumajitel Partners Radim Lukeš, který si tím udrží zhruba 15procentní podíl. Zbytek, tedy půl miliardy korun, pak doplní Partners Holding, mateřská společnost plánované banky, která vydala privátní emisi dluhopisů pro institucionální investory.

V rámci akcionářské spolupráce by nová banka měla podle Borkovce nabízet spotřebitelské úvěry, například i na financování tepelných čerpadel, která si lidé pořizují kvůli úspoře energie. Do jednoho z největších českých výrobců tepelných čerpadel Acond už loni zainvestovala skupina Pale Fire Capital Jana Barty a Dušana Šenkypla.

Banka by měla doplňovat finanční poradenství, kdy by měl poradce klientům radit s dlouhodobější strategií správy financí, přičemž jednotlivé kroky jako půjčka, investice do fondů apod. si ale bude každý klient provádět sám v aplikaci. Novou banku budou Partners nabízet primárně svým klientům, kterých mají zhruba 600 tisíc.