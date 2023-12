Obchody společně oznámily, že zdraží. Jinde by dostaly trest, řekl ministr

„Osm řetězců v té oblasti zásobování potravinami zaujímá devadesát procent trhu. A pokud by tam existovala nějaká dohoda, že přestože k tomu nejsou důvody, tak oni oznámí zdražení, tak to může opravdu znamenat porušení některých zákonů,“ doplnil Kupka.

„Obchodní řetězce si z vládních politiků, včetně premiéra Petra Fialy, udělaly „dobrý den“. Vládu převezly. O tom žádná. Ovšem vláda by si teď neměla „chladit žáhu“ pohrůžkou pokut, jak to dnes v televizi předvedl ministr dopravy Martin Kupka. Taková pohrůžka nejen signalizuje určitou zoufalost, ale je též dětinská a hlavně krátkozraká. Krátkozraká proto, že je diskutabilní, jaké vlastně má vláda legislativní páky na to, aby řetězce přiměla promítnout snížení DPH z potravin do koncových cen. A rovněž proto, že i pokud by vláda takové páky našla, veřejnost se okamžitě začne tázat, proč je nepoužila už dříve a nechala situaci zajít takto daleko,“ uvedl dnes Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.