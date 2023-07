„Ceny jak před deseti lety.“ Češi si našli pohodlnou cestu k polským nákupům

Velký hypermarket stojí na okraji polského města Zabrze. Od Ostravy je to po dálnici asi 60 kilometrů. Ve všední den odpoledne tam parkují stovky aut. Na českou espézetku narazíte výjimečně.

Přesto levné potraviny i další zboží prostřednictvím online nákupů a kurýrů stále častěji míří taky do českých domácností. Podnikatelé využívají toho, že většina polských obchodů nezasílá zboží za hranice. A službu proto sami nabízejí. „I když kurz zlotého není výhodný jak před rokem, lidé zaplatí o 30 až 40 procent méně,“ říká Martin Gavenda z Ostravy.

„Nejvíc se vyplatí maso, to je na polovině oproti Česku. Goudu jsem před pár dny nakupoval za 95 korun za kilo, kuřecí prsa bývají i okolo 80 korun za kilogram. Beru tady celý sortiment. Mám to z Ostravy kousek a platit naše šílené ceny je nesmysl. Lidé si dopřejí komfort, akorát za peníze před 10 lety,“ přidává svůj pohled Martin Gavenda.

Za poplatek v řádu stovek korun na webu zájemcům nabízí dovoz jídla až domů. „Naklikají si sortiment a zaplatí. My jim to v obchodě vyzvedneme a přivezeme. Hradí nám ten dovoz. S obchodem nijak oficiálně nespolupracujeme,“ říká.

Podle něj se typická objednávka pohybuje ve výši pěti tisíc korun. „Nejčastěji si nákup objednávají lidi mezi 30 a 50 lety. Naklikají si to za pár minut na počítači. Někteří lidé v důchodovém věku namítají, že si namísto placení za dopravu 350 korun raději zajedou do obchodu sami vlakem. Ale už nedomýšlejí, že nenakoupí takový objem zboží a neunesou to v tašce,“ popisuje.