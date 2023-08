Cash Only: Čínská ekonomika se ocitla v pasti. Ucítí to celý svět

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Čína začíná doplácet na recept, který jí přinesl pověst zázračné ekonomiky a v posledních dvaceti letech zajišťoval kontinuální rychlý růst, tj. rozsáhlé investice do infrastruktury, které financovaly především lokální vlády provincií.

Dokud dokázala čínská ekonomika využít tyto nové investice produktivně, všechno bylo v pořádku. Stavební boom byl ale natolik masivní, že ekonomiku předehnal. Po rychlostní železnici jezdí málo pasažérů, mosty do odlehlých provincií nejsou využívány, podle některých odhadů je nyní v čínských městech 65 až 80 milionů prázdných bytů .

Lokální vlády naráží na limity dalších půjček a ze svých příjmů těžko splácejí ty dosavadní. Časopis Caixin minulou sobotu informoval, že čínská centrální banka zvažuje, že zavede nový nástroj na záchranu předlužených provincií. Samosprávy své dluhy soustřeďují do podrozvahových entit nazývaných LGFV. Jedná se o hybridy, které jsou zároveň veřejnými i firemními subjekty a byly vytvořeny, aby obešly limity týkající se dalších půjček.

Je to problém pro čínské banky, které by v případě nesplácení těchto dluhů vykázaly obrovské ztráty. Vlna bankrotů by v ekonomice, kde se navíc objevuje strašák deflace, napáchala obrovské škody.