Cash Only: Hledá se levná elektřina. Energetický trh halí mlha

Možná vás to překvapí: Nevíme. A skoro nikomu to nevadí. Z rostoucích cen elektřiny kromě výrobců nejvíc profitují ti, kdo letošní elektřinu nakoupili s velkým předstihem, často za nízké covidové ceny.

Na trh s energetickými kontrakty se dnes mohou kromě obchodníků–dodavatelů vstupovat i zprostředkovatelé či spekulanti, podobně jako do obchodů s emisními povolenkami. „Nedá se to vyloučit, ale nemáme pro to důkazy, nevidíme do toho a nikdy se to nedozvíme,“ říká investor a znalec energetického trhu Michal Šnobr.