Cash Only: Naše ekonomika potřebuje radikální krok. Nikomu se do něj nechce

Česko je součástí silného automobilového „hubu“, který soustřeďuje dodavatele a výrobce automobilů, kteří obchodují převážně s Německem. Provázanost je obrovská, protože 31 procent českého exportu směřuje do Německa a zpět přichází do Česka 21 procent importu, především auta a autodíly. Tato část ekonomiky se smršťuje, a zřejmě bude smršťovat dál, protože rychle mizí naše výhoda levné pracovní síly. Posílí jen ta část, která si sahá na finální produkt a výraznější marži.

V tuzemsku se tvoří finančního kapitálu poměrně dost, avšak podobně jako v Německu a dalších přebytkových zemích v čele s „ropnými státy“ a Čínou tento kapitál míří do finančních aktiv na vyspělé, stabilní trhy (a tedy nikoli, jak říká ekonomická teorie, do míst, kde je kapitál potřeba, aby se úroveň s vyspělými státy srovnávala). Toto je velký psychologický skok a nejsem si jist, jestli jsme ho schopni udělat.

Ekonomiku to srazilo na kolena a v současnosti hrozí, že debata ve veřejném prostoru způsobí to samé. Vydatně k tomu přispívá vysoká inflace, v níž v rámci Evropy rovněž vynikáme. V debatách o úsporném balíčku a konsolidaci rozvrácených veřejných financí naprosto chybí úvahy o podpoře budoucího růstu. Nevede se diskuze o veřejných programech a investicích, které by růst mohly za pár let výrazně podporovat.