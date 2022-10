Cash Only: Největší transformace české ekonomiky od roku 1989

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Česko patří k nejprůmyslovějším státům v Evropě a naše ekonomika je vysoce energeticky náročná. To je v současnosti neúnosné a řada firem to nepřežije nebo už nepřežila. Problém mají hlavně sklárny, které používají na vytápění pecí téměř výhradně zemní plyn, ale i papírny, železárny, výrobci stavebních hmot či pekárny. Buď výrobu zavírají, nebo hledají jiný zdroj energie, nebo zdražují.

Není to však jen potravinářství. Problém se přelévá i do zemědělství či automobilového průmyslu, který přechází na výrobu elektroaut.

Svět nyní spotřebuje více než 246 milionů tun kyseliny sírové ročně. Rychlý růst ekologické ekonomiky a intenzivního zemědělství by mohl vést k nárůstu poptávky na více než 400 milionů tun do roku 2040.

Kdo ale nahradí zanikající část průmyslu, tedy nízkomaržové subdodavatele, kteří do budoucna nebudou schopni vysoké ceny vstupů absorbovat? Budou to firmy poskytující služby? Komu je ale budeme poskytovat, když lidé přijdou o práci? Jsme připraveni na to, abychom dokázali nabídnout služby v nových odvětvích IT do zahraničí? Kolik se v Česku může narodit nových Avastů?