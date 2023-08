Cash Only: PPF se vyplácí osvědčený model a vydělává miliardy eur

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Na začátku příštího roku by měla PPF za podíl 50 plus jedna akcie v telekomunikačních byznysech v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Slovensku inkasovat 2,15 miliardy eur a s bonusem během následujících tří let může cena dosáhnout až 2,5 miliardy eur.

Vezmeme-li v potaz, že z obchodu jsou vyjmuty české firmy O2 a Cetin, nejcennější části telekomunikačního byznysu, půjde zřejmě o nejvýdělečnější obchod impéria vybudovaného zesnulým Petrem Kellnerem, který započal před deseti lety.

Tehdy se Kellner nechal přesvědčit investičním stratégem PPF Martinem Štefunkem ke koupi české a slovenské Telefoniky O2, za kterou PPF zaplatila zhruba 64 miliard korun. Následně v režii Štefunka PPF předvedla synergii v praxi, kterou manažeři s oblibou prezentují početním příkladem, že 1 + 1 = 3. Tentokrát ovšem nešlo o synergii ze spojení, ale rozdělení.

Po navýšení podílu v O2 došlo do dvou let od koupě k rozdělení firmy na operátora O2 a společnost Cetin, která provozuje telekomunikační infrastrukturu. PPF v následujícím období postupně vytěsnila akcionáře z Cetinu a o několik let později po stažení O2 z burzy i akcionáře tohoto operátora. Dodnes se poměrně dost minoritních akcionářů domáhá vyšší ceny za vytěsnění, protože podle nich PPF nepostupovala fér.

Každopádně PPF během deseti let od nástupu do telekomunikací předvedla ve větším měřítku to, co v minulosti s Českou pojišťovnou, jejíž ovládnutí a následný prodej položily základy bohatství PPF. Po ovládnutí telekomunikačních firem v Česku a na Slovensku začala pronikat na nové trhy.

V roce 2018 koupila od skandinávského Telenoru jejich byznys ve střední a východní Evropě za v přepočtu 71 miliard korun a postupně vytvořila skupinu PPF Telecom Group, která obsluhovala v pěti středoevropských zemích 18 milionů mobilních klientů a poskytovala služby telekomunikační infrastruktury.

Čas sklizně zisků začal již koncem roku 2021, kdy PPF prodala ve skupině Cetin, která byla pod střechou PPF Telecom Group, třicetiprocentní podíl singapurskému fondu GIC za 1,4 miliardy eur. Tento týden v něm PPF pokračuje.

Bez zabíhání do podrobnějších propočtů je zřejmé, že na telekomunikacích bude PPF inkasovat zisky v řádu vyšších desítek miliard korun a do budoucna to může být ještě více.

Aktuálně hodlá PPF rozvíjet telekomunikační byznys s arabským partnerem ve střední a východní Evropě a s ohledem na kapitálovou náročnost tohoto byznysu je spojení s finančně silným partnerem logické. V telekomunikačním oboru budou do budoucna víc a víc dominovat jen velcí hráči. PPF i arabský partner mají podle informací Seznam Zpráv pětileté opce na nákup podílu od toho druhého, ale PPF reagovala, že oba partneři věří v pokračování partnerství i po tomto pětiletém období. No uvidíme.

Zajímavé na transakci je vyčlenění tuzemského O2 a Cetinu z transakce. Na tuzemském trhu totiž PPF pracuje na vytvoření ekosystému, který bude propojovat jejich telekomunikační byznys s finančními i mediálními projekty v podobě Air Bank a TV Nova.

I kdyby se tedy přeci jen PPF po pěti letech rozhodla prodat arabskému partnerovi i zbytek podílu, na jejich tuzemský byznys to nebude mít žádný dopad.