Cash Only: Vláda neuhne, nálada se otočí, doufá Stanjura v údolí smrti

„Když jsme se vydali na cestu fiskální konsolidace, a já to považuji za náš klíčový úkol, tak i když máme preference v této době nízké, tak si myslím, že to udělat musíme a že je to správně,“ prohlásil před novináři Stanjura a zopakoval tak o něco krkolomněji totéž, co pár dnů předtím řekl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg a co jinými slovy opakuje po celou dobu – tedy že kroky jako konsolidační balíček „stojí za to“. Protože neplnit tento volební slib by znamenalo z hlediska reputace u voličů ještě větší problém než nedělat nic.