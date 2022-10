Komentář: Raději zdanit vše a trochu víc, jinak nebudu mít nic

Analytici zdatně vrší argumenty, proč je „válečná“ daň na energetický sektor špatně. To všechno jsou ale jenom tanečky, ve skutečnosti jde především o ČEZ a důvod je prostý. Pouze ČEZ je obchodován na burze a jen jeho se mohla týkat minulá doporučení pro nákup do portfolií z důvodu růstu cen aktiv v energetice.

Tuto zvrácenou motivaci lze eliminovat jediným způsobem: maximálním zdaněním tak, aby nebyla žádná motivace k růstu cen, protože z toho nebude nikde dodatečný zisk. Z hlediska národohospodářské logiky peníze nemohou z ekonomiky zmizet a řešení by to mělo být vlastně jednoduché, stačí sledovat toky peněz z dotací a zdanit je v místě, kde se z nich stává nezasloužený zisk. V ideálním případě, který bohužel připomíná logiku centrálních plánovačů, by se tak dotace poskytnuté obyvatelstvu a firmám v jiném místě ekonomiky zase odčerpaly v plné výši zpět do rozpočtu.