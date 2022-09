Nefunkční burza: Jako kdyby jedna prodaná Fabie stanovila cenu všech aut

V Bruselu si bohužel nepřipouští, že problém je v nastavení systému tvorby cen a nefunkční energetické burzy, kam státy dodávají přes dotace energetickým firmám miliardy na záruky. To vše bez získání jistoty bezpečných energetických dodávek za oboustranně přijatelnou cenu. Výsledkem je dodatečný zisk pro energetické firmy a distribuční společnosti a jistota, že na to doplatí běžné firmy a daňoví poplatníci. Ovšem ne ve všech státech EU stejně.

V Bruselu chtějí jako obvykle všechno vyřešit přerozdělováním financí a látat dotacemi. Ale protože na to už nemají dostatečné fondy, jsou na stole líbivé daně z oněch nadměrných zisků. To ale pouze maskuje fakt, že tyto vysoké zisky jsou jen důsledkem původních chyb a trvání na nich bez minimální sebereflexe. Odmítání revize systému emisních povolenek, v momentě, kdy národní ekonomiky začínají kolabovat, to jen dokladuje.