Pád slovenské hliníkárny je špička ledovce. Evropský průmysl má problém

„Právě proto, že jsou hliníkové obaly stoprocentně recyklovatelné, a tedy i udržitelné, v celém světě po nich výrazně roste poptávka. To je trend, který sledujeme už několik posledních let,“ říká Radek Mádr, ředitel společnosti Ball Beverage Packaging ČR, která v Dýšině u Plzně přes dvacet let vyrábí nápojové plechovky. Aby pokryla rostoucí poptávku, investovala 170 milionů eur do výstavby nové fabriky v Plzni, jež by měla stát v roce 2023.