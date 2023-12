Plyn zdaleka nekončí. Podle odborníků totiž musí nahradit odcházející uhlí

Plyn by v nejbližších letech mohl hrát roli hlavně v přechodu na jiné zdroje. Podle Pavla Cyraniho, místopředsedy představenstva ČEZ, je velkým tématem dekarbonizace. Uhlí totiž v ČR stále hraje významnou roli ve výrobě elektřiny a tepla z centrálního vytápění. Životnost mu ovšem končí již před rokem 2030 a právě kvůli odklonu od tohoto zdroje by spotřeba plynu mohla do budoucna růst.

Řešily se také ceny energií, které s počátkem invaze významně vzrostly. Podle Zápotočného se ceny začínají vracet do „normálu“, čímž se pomalu začíná zvedat také poptávka. „Co se týká cen plynu, do tří let se stabilizují. Určitě ale ne na předválečnou úroveň,“ shrnul situaci zástupce vrchního ředitele odboru elektroenergetiky MPO René Neděla.

Scénář, že by v Česku úplně zmizelo uhlí jako zdroj elektřiny ještě před rokem 2030, by podle odborníků nevedl k nedostatku elektřiny, ale mohly by výrazně růst její ceny, protože by se musela částečně dovážet ze zahraničí. Podle Cyraniho by to mohlo vést ke scénáři, kdy by v Česku byly ceny elektřiny za MWh o 25 až 35 eur vyšší než v sousedním Německu.