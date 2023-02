Potravináři: Ceny se snižovat nebudou, ale už by nemusely růst

Pro snižování cen potravin momentálně prostor není, oznámila dnes na tiskové konferenci prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Podle ní se totiž neustále zvyšují náklady na výrobu, které meziročně vzrostly o 50 až 80 procent. Na vině jsou také drahé energie, které stojí podnikatele čtyřikrát více než v roce 2019. To zasáhlo převážně malé a střední podnikatele, kteří na rozdíl od velkých podniků nedosáhli na kompenzace. „Tyto podniky navíc mnohdy nemají tak výhodné smlouvy s dodavateli energií,“ komentuje situaci Večeřová.

Dalším zvyšujícím se nákladem jsou také obaly, jejichž ceny se v letošním roce podle Večeřové zvedly o třicet až čtyřicet procent. Každý potravinář je navíc za každý obal povinen platit jeho recyklaci, třídění a sběr. „Tyto poplatky jsou opravdu enormní a opět se oproti minulému roku zvedly o jednatřicet procent,“ říká Večeřová. Místo ukazování prstem by se podle ní měly řešit především příčiny, které ke zdražování vedou.

Do poloviny roku se tedy podle ní ještě bude pravděpodobně mírně zdražovat, pak by ale mělo dojít ke stabilizaci cen. Ceny by pak měly růst pouze u výrobků, kterých bude nějakým způsobem nedostatek.