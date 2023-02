Zkontrolujte, jak mocné jsou řetězce z Německa, vyzvala Agrární komora

Skupina Schwarz provozuje obchody Lidl a Kaufland, Rewe vlastní řetězce Billa a Penny. Komora v tiskové zprávě uvádí, že spolu s dalšími obchodními řetězci ovládají 75 procent trhu a to jim dává velkou vyjednávací sílu vůči potravinářským a zemědělských firmám.

Dále Agrární komora upozorňuje na fakt, že Schwarz i Rewe mají v Česku tržby v řádu vyšších desítek miliard korun. Zhruba 60 tisíc zemědělců se podle komory nemůže vyrovnat jejich hospodářské síle, což vede k tomu, že si zahraniční řetězce mohou diktovat podmínky a určovat, co se bude na trhu prodávat.

„Většina zemědělců, kteří dodávají své produkty do velkých obchodů, jedná s řetězci a má podle informací z naší členské základny zkušenosti s praktikami, které považují za nespravedlivé,“ říká prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Novela zákona o významné tržní síle, která platí od letošního ledna, zakazuje pouze některé z těchto praktik a z toho důvodu ji Agrární komora považuje za promarněnou příležitost. „Zároveň nesouhlasíme s výkladem, že by vzhledem k tržnímu podílu byly řetězce vůči dodavatelům v závislém postavení,“ dodává Doležal.

Podle Doležala je potřeba se také ptát, do jaké míry mohou skupiny Schwarz a Rewe ovlivňovat ceny na českém trhu. „Zemědělci, potravináři i obchodníci mají ale různé manévrovací možnosti, jak promítnout tyto náklady do cen, za něž prodávají. Komu a s jakou úspěšností se to daří, ukazují jednoznačně oficiální statistiky,“ tvrdí Doležal.