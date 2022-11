Problém pro operátory. Vzniká zákon, který může vyřadit čínské technologie

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravuje návrh zákona, který by mohl vyšachovat čínské dodavatele z českých mobilních sítí. Podle některých mobilních operátorů je ale hlavní motivací spíše politika než kybernetická bezpečnost.

Zákon o bezpečnosti dodavatelských řetězců strategické infrastruktury státu připravuje NÚKIB na podnět Bezpečnostní rady státu, která ho k tomu vyzvala již letos v červnu. Cílem zákona by mělo být především omezení účasti potenciálně nebezpečných aktérů v kritické infrastruktuře České republiky.

„Zákon bude obsahovat mechanismus prověřování bezpečnostní spolehlivosti dodavatelů. Ten by měl státu umožnit odhalit nedůvěryhodné dodavatele technologických prvků nejvýznamnější, tzv. strategické infrastruktury České republiky, vyhodnotit míru rizika spojenou s těmito dodavateli a v případě vysokého rizika omezit využití takových dodavatelů v dané infrastruktuře,“ vysvětlil pro SZ Byznys mluvčí NÚKIB Marek Vala.

V praxi by mohlo omezení vysoce rizikových dodavatelů znamenat problém především pro mobilní operátory. Velkými dodavateli na poli mobilních 5G sítí jsou totiž čínské firmy, které by mohly být potenciálně považovány za nebezpečného dodavatele.

Podoba přesných kritérií, na základě kterých bude NÚKIB rozhodovat o tom, zda je konkrétní dodavatel bezpečnostní hrozbou pro kritickou infrastrukturu, zatím není známá. Podle mluvčího se bude ale jednat například o to, „zda byly na stát či na dodavatele uvaleny mezinárodní sankce, zda dodavatel někdy prováděl špionáž ve prospěch cizího státu nebo zda je dodavatel vlastněn státem provádějícím kybernetické útoky na Českou republiku či její spojence“.

Jasnější parametry poskytuje Doporučení pro hodnocení důvěryhodných dodavatelů technologií do 5G sítí vydané NÚKIB ve spolupráci s českými ministerstvy. To rozděluje požadavky na tři hlavní části - strategické, obchodní a technicko-bezpečnostní kritéria. A právě tato kritéria by mohla navést operátory směrem, kterým se bude ubírat i připravovaný zákon.