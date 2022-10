„Váš účet byl napaden.“ Podvodným telefonátům podlehne každý druhý

Čtu, co mi banka posílá, a slepě neklikám jen na odkazy, které mi přijdou do e-mailu nebo mobilu.

Nesděluji citlivé bankovní informace do telefonu někomu, kdo se mi představí jako pracovník banky, když nevím, že opravdu z banky volá a neumím si to ověřit .

Říká se i to, že bych neměl věřit tomu, co se tváří jako až příliš hezké na to, aby to skutečně byla pravda.