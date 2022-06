Zeman jmenoval tři nové členy ČNB. Koruna prudce posílila

Tehdejší prezident republiky Klaus ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018.

Zároveň je od téhož roku členem Výboru pro hospodářskou politiku OECD. V bankovní radě působil do 30. listopadu 2006. V ČNB však zůstal i po vypršení mandátu, a to jako poradce. Od října 2007 se stal náměstkem ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability ústředí ČNB, od října 2010 pak vede samostatný odbor finanční stability.

„Vnímám to spíš jako takový střed, nejsou to ani jestřábi, kteří by chtěli tlačit na další zvyšování sazeb, ale na druhou stranu to nejsou ani lidi, kteří jednoznačně považují aktuální výši sazeb za nesmyslnou s potřebou sazby rychle snižovat,“ dodává.