Zkrachovalá kryptoburza FTX dluží největším věřitelům 3,1 miliardy dolarů

Z dokumentů, které firma poskytla při vyhlášení úpadku, vyplývá, že může finanční prostředky dlužit až milionu lidí a firem. Deseti největším věřitelům, které nejmenovala, by měla splatit 1,45 miliardy dolarů. Padesáti největším věřitelům pak dluží téměř 3,1 miliardy dolarů (73,5 miliardy Kč).

Není jasné, kolik lidé, kteří mají na burze finanční prostředky, dostanou na konci konkurzního řízení zpět. Mnozí odborníci varovali, že to může být jen zlomek toho, co do firmy vložili.