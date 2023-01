Zvýšení daní roztočí nebezpečnou spirálu

Stát se loni zadlužil 360 miliardami korun. Proto ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) oznámil, že změnit katastrofická čísla se stává hlavním úkolem vlády. Zároveň se stále častěji ozývá, od vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL), rady expertů NERV i Národní rozpočtové rady, že bez zvyšování daní to nepůjde.

Rozpočtový deficit explodoval v časech covidu. Před třemi lety se vyšvihl k 367 miliardám, předloni ještě vyrostl na 419 miliard, loni nebyla vinou energetické krize situace o mnoho lepší a letošní plán na 295 miliard se sotva naplní, když nepočítá s výdaji 80 miliard za důchody, energetickou podporu podnikům a investice do dálnic. Důvodem však není výpadek daní. Poplatníci loni odvedli státní pokladně na daních a sociálním pojistném 1822 miliard, skoro o 200 miliard víc než v časech před pandemií.

Přesto vládní rada NERV počítá s tím, že bez přitažení daňové uzdy schodek zklikvidovat nepůjde. Na zvýšení daní z příjmu je možné vydělat 100 miliard, desítky miliard na spotřebních daních a také na zvýšení sazeb DPH. Experti argumentují tím, že do neřešitelné situace přivedlo rozpočet právě neuvážené snižování daňových sazeb. Především zrušení tzv. superhrubé mzdy před dvěma lety, tedy snížení sazby daně z příjmů pro zaměstnance z 20 na 15 procent připravilo stát v rozpočtu na letošní rok o 130 miliard. „Tento krok byl navíc velkou částí ekonomů kritizován pro své pro-inflační dopady, fiskální nezodpovědnost a velmi sporné distribuční dopady,“ odsoudili experti daňové škrty.

Tuzemská vláda mohla snížit sazbu daně z příjmů, protože spoléhala na větší výnos z DPH a na vliv studené progrese. Na zdánlivém omezení, ke kterému se vláda odhodlala zrušením daně z převodu nemovitostí, vydělal stát takřka okamžitě. Někdy se také daně zvyšují na rovinu, pokud jsou k dispozici silné argumenty. Před třinácti lety to bylo strašení řeckou cestou, dnes nutnost pomáhat lidem zasaženým energetickou drahotou.

Hranici, kterou liberální státy obvykle nechtějí překročit, je nejlépe vidět na státních výdajích, které by neměly přesáhnout polovinu HDP, tedy parametru, který ukazuje celkový ekonomický výkon země. To dosud platí i pro Česko, ovšem s dodatkem, že poměr rychle roste. Ještě před krizí utratily stát, obce, kraje a zdravotní pojišťovny částku 2,4 bilionu korun, která je na úrovni 41 procent nominálního HDP. Podle prognóz na letošní rok překročí celkové výdaje státu 3,3 bilionu, to znamená 47 procent HDP. Stát tím posílí, z jeho pohledu proto taková úroveň výdajů neškodí.