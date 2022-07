Jak se Jan Hus a věrozvěsti dostali do českých a slovenských ulic a náměstí

Jak se katolický reformátor, kterého církev nechala upálit v německé Kostnici před šesti sty sedmi lety, dostal do tolika názvů ulic, náměstí či nábřeží napříč Českou republikou? Důvody lze hledat v době národního obrození a vzniku Československa.

Více než čtyři sta místopisných názvů ukazuje na Husův velký význam, a to zejména v době první republiky, kdy se valná většina ulic pojmenovala po Mistru Husovi (i slovanských věrozvěstech, kteří jsou však zastoupeni mnohem méně). Přesto jsou vidět rozdíly: na Moravě je zmínek o Husovi viditelně méně, naopak jsou zde častěji než v Čechách zastoupeni soluňští bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj.

Česko si 6. července připomíná odkaz církevního reformátora, kazatele a rektora pražské univerzity Jana Husa. Pro katolickou církev a Vatikán byl Jan Hus po staletí kacířem. To se změnilo až v roce 1999, kdy nad krutou Husovou smrtí projevil papež Jan Pavel II. lítost a zbavil ho kacířské nálepky.

Kostnické události vyvolaly v českých zemích hlubokou úctu nejen k mistru Janu Husovi, ale i k mistru Jeronýmovi Pražskému. Oba byli považováni za mučedníky a v husitských Čechách byli utrakvistickou církví uctíváni jako světci. Jejich jména byla zařazena do kalendáře a od roku 1416 lidé slavili jejich památku společně vždy 6. července, a to až do roku 1621. Tehdy po bitvě na Bílé Hoře a popravě 27 českých pánů začíná v českých zemích období rekatolizace pod vládou Habsburků. Pro Jana Husa coby kacíře už nebylo v kalendáři místo.