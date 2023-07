Vztah mladých Čechů k drogám se mění, až na alkohol

Svět nelegálních drog se mění. Pod vládou extremistického hnutí Tálibán si Afghánistán může přidat k pověsti nejvýznamnějšího světového exportéra opia i pověst významného producenta metamfetaminu, v Česku známého spíše pod názvem pervitin. Upozorňuje na to zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC). Mimochodem, počet uživatelů drog podle ní celosvětově stoupl o necelou čtvrtinu za deset let.

Asijská země ale není jediná, kde je pervitin na vzestupu. Podle OSN roste výskyt těchto drog i na Ukrajině a v jejím okolí. UNODC se proto obává, že výroba a pašování syntetických látek by se v důsledku ruské invaze mohly v napadené zemi zvyšovat.

A jednou z cílových destinací pašeráků jak z Ukrajiny, tak z Afghánistánu by mohla být Česká republika. Metamfetamin je přitom podle výroční zprávy české Národní protidrogové centrály za rok 2022 spolu s marihuanou nejčastěji zneužívanou psychotropní látkou v zemi.

Výsledky poslední analýzy odpadních vod za rok 2022, kterou vypracovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), to potvrzují. Praha jednoznačně „zvítězila“ mezi dalšími hlavními městy v koncentraci pervitinu v odpadních vodách při přepočtu na obyvatele. Na tisíc obyvatel a den měla 3,7krát vyšší hodnoty než druhá Riga – 629 miligramů. Paradoxně přitom nedrží české prvenství – to patří Ostravě s 914 miligramy.

Policii se sice daří zajišťovat stále větší množství metamfetaminu i varen, její práce je ale nekonečná. „Výroba syntetických drog je levná, snadná a rychlá,“ píše se ve výroční zprávě UNODC. Úřadům komplikuje práci například to, že na rozdíl od kokainu nebo heroinu není jejich výroba vázaná na růstové cykly nebo konkrétní oblasti. Produkce může probíhat prakticky kdykoliv a kdekoliv.

Celosvětově se ale největší oblibě těší jiná droga – za rok 2020 tvořila rekordní téměř dva tisíce tun produkce kokainu. I kvůli tomu je tak psychotropní látka čím dál levnější a dostupnější. „V České republice se zvyšuje poptávka po kokainu, přičemž jeden z faktorů vyšší oblíbenosti může být vzrůstající kupní síla obyvatelstva,“ píše ve své zprávě Policie ČR s tím, že užívání drogy se soustředí zejména do tanečních a nočních klubů a barů ve větších městech.

V odpadních vodách hlavních měst v „disciplíně“ kokain skončila Praha v roce 2022 na sedmém místě se zhruba 513 miligramy na 1000 lidí a den, o rok dříve to bylo 239 miligramů. První Amsterdam měl loni 1142 miligramů.

