Nejen plyn, ale také elektřina. Domácnosti rekordně šetří energiemi

Bezprecedentní šetření. Ještě nikdy v historii měření se českým domácnostem nepodařilo snížit spotřebu elektřiny tak jako v loňském roce. Celkem elektřiny spotřebovaly téměř o desetinu méně než v roce 2021. Vyplývá to ze zprávy o provozu elektrizační soustavy, kterou vydává Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Meziroční devítiprocentní pokles spotřeby byl nejvyšší za dvacet let, kdy ERÚ vydává zprávy o provozu elektrizační soustavy,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ. Největší změny nastaly hlavně v červnu a květnu, kdy byla spotřeba nejnižší za poslední čtyři roky.

Spalování uhlí pro získání elektřiny je proto stále dominantním zdrojem. V předchozích letech se sice dařilo jeho spotřebu snižovat a nahrazovat ho plynem, ruská agrese na Ukrajině ale vyhnala ceny plynu do rekordních výšin.

Ještě více se v minulém roce snížila spotřeba zemního plynu. A to nejen celoročně, ale také v každém jednotlivém měsíci – od ledna až do prosince. Celkově byla spotřeba nejnižší za posledních osm let.