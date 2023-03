Odborníci varují před novou nemocí od klíšťat a popisují příznaky

Nemoc se do těla lidí dostává rychleji. „K přenosu této bakterie z klíštěte na hostitele stačí kratší doba sání než u ostatních druhů borrelií,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy Burýšková. Běžné vyšetření na lymeskou boreliózu navíc původce nového onemocnění nezachytí. „Borrelia miyamotoi může být zodpovědná za soubor příznaků, které u lidí přetrvávají roky po přisátí klíštěte,“ říká odbornice.

Z analýzy více než 18 tisíc klíšťat, která laboratoř Protean vyšetřila za posledních 16 let, vyplývá, že přenašečem závažné nemoci jsou tři klíšťata z deseti. 12,1 procenta klíšťat nakažených nejčastější nemocí boreliózou je krom toho nositeli ještě dalšího choroboplodného zárodku.

Chorobami, které přenášejí klíšťata, onemocnělo v roce 2022 více lidí než v roce předchozím. Počet pacientů nakažených lymeskou boreliózou byl o čtvrtinu vyšší, klíšťová encefalitida vzrostla o téměř pětinu. Podle dat Státního zdravotního ústavu však čísla nevybočují z průměru posledních let – v roce 2021 je ovlivnila pandemie covidu.

Nejvyšší poměr klíšťat nakažených lymeskou boreliózou byl za posledních 16 let na Přerovsku. Klíšťovou encefalitidou jsou nakaženi paraziti převážně na Mostecku a Sokolovsku, kde onemocnění mělo více než sedm procent klíšťat zakousnutých do lidí a prozkoumaných laboratoří Protean.

Podle Burýškové je nejnebezpečnější nemocí právě lymeská borelióza – i kvůli svému nejčastějšímu výskytu. „Pokud se neprojeví první stadium, tedy typický flek, a nemoc je zjištěna později a pozdě zaléčena, může přejít do druhého a třetího stadia, kdy je již velmi obtížně léčitelná a může člověka trápit doživotně. Obzvláště u neuroboreliózy bývají následky velmi závažné,“ říká vedoucí laboratoře. Při včasném zjištění se však dá léčit antibiotiky.

Zájem o vakcínu vzrostl minulý rok díky novele zákona, která zajišťuje očkování zdarma pro lidi nad 50 let. „Téměř 155 tisíc pojištěnců VZP starších 50 let se loni nechalo očkovat proti klíšťové encefalitidě. Je to trojnásobně vyšší číslo, než kolik klientů této věkové kategorie žádalo o příspěvek na očkování proti encefalitidě o rok dříve,“ uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).