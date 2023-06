Desetina, o které se moc nemluví. Domácímu násilí čelí i muži

„Může to být dáno i tím, jakou důležitost těm jevům oběti dávají. Pro ženy jsou sociální vazby zásadní,“ vysvětluje rozdíly spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem Michaela Studená. „S nimi souvisí i otázka důvěry. Pro muže pak mohou být horší posttraumatický stresový syndrom, to znamená dopad i na jiné části jeho života.“

Zejména muži ale často také uváděli, že si následky neodnesli žádné. To přitom nemusí být pravda. „Oběti mají tendenci dopady na psychiku bagatelizovat, normalizovat,“ varuje Studená. „Jeden pán nám například řekl, že se cítí v pohodě. Ale když nám popisoval současný stav, tak zjistíte, že se bojí navazovat vztahy se ženami, nechce děti, protože se bojí, že bude k nim násilný jako jeho matka k němu, trpí flashbacky, v noci se probudí i dvacetkrát. Nicméně nechce jít k terapeutovi, protože to chápe jako nějakou slabost.“

Domácí násilí je extrémně negativní zkušenost bez ohledu na pohlaví. U mužů ale situaci ztěžují ještě stereotypy. „Muži si často nechtějí ani připustit možnost, že by se stali oběťmi domácího násilí,“ upozorňuje Studená na dopady očekávání společnosti. Dodává i častý způsob přemýšlení: „Vždyť se to přeci týká žen. Možná tak dětí, ale ne mužů. Muž je přeci větší a silnější.“ I toto nastavení tak na muže vytváří určitý tlak, potažmo způsobuje stud.

A roli hraje i forma násilí. „Dalším faktorem je to, že nejčastěji se jedná o psychickou formu, tudíž je to něco méně hmatatelného než třeba facka, nebo nějaký fyzický atak,“ vysvětluje Studená, další důvody rozdílů v řešení domácího násilí z pozice oběti. „V neposlední řadě je to samozřejmě stud. Je potřeba myslet na to, že oběť domácího násilí je časem ‚zpracovaná‘ tak, že má pocit, že chyba je v ní. Že to není chyba toho násilného partnera nebo partnerky. Oběti domácího násilí časem trpí sníženým sebevědomím a sníženou sebeúctou.“