Efekt „poslední dovolené“. Češi chtějí v létě utrácet, než krize udeří naplno

V souvislosti s letní dovolenou byla před rokem zásadním tématem pandemie koronaviru, letos je to především inflace, růst cen a také válečný konflikt na Ukrajině. Loni si myslela pouhá čtyři procenta Čechů, že se bude o prázdninách cestovat bez omezení, v současnosti je o tom přesvědčena více než polovina dotázaných.

Na dovolenou se proto chystá vyrazit 73 procent respondentů, z toho 39 procent dokonce plánuje dovolených několik. „Vnímáme na straně našich klientů, že si letošní prázdniny chtějí užít. Vliv na to má určitě dlouhé období pandemie nebo aktuální nepříliš nadějné predikce ekonomů na nejbližší roky,“ komentuje důvody, proč si Češi chtějí letní dovolenou dopřát, Vladimír Juza, obchodní ředitel společnosti Europ Assistance. Jejího průzkumu Holiday Barometer se v květnu zúčastnil tisíc respondentů z celé České republiky.

To, že se Češi již neobávají protipandemických omezení, potvrzuje fakt, že dovolenou si předem rezervovalo 43 procent těch, kteří přes prázdniny plánují někam vyrazit, zatímco loni to byla pouze třetina.

Mezi nejčastější destinace patří Česko, svůj volný čas se zde chystá strávit necelá polovina dovolenkářů. K dalším oblíbeným místům patří tradičně Chorvatsko (12 %), Itálie (10 %) a Slovensko (9 %). K moři se minulé prázdniny plánovalo vydat 37 procent Čechů, letos je to ještě o šest procent více. Čtvrtina respondentů však v květnu, kdy průzkum probíhal, ještě nebyla pevně rozhodnuta, kam v létě vyrazí.

Naopak to, jak velké je v cílové zemi riziko nákazy covidem, už drtivá většina neřeší. Loni se více než polovina českých turistů obávala toho, že v zahraničí budou platit silné covidové restrikce nebo bude nutné absolvovat karanténu. Letos podobnou bázeň sdílí jen čtvrtina dotazovaných. Zdaleka největší strach mají lidé ze zrušení dovolené (44 %) nebo ze špatného počasí (37 %).

„Během letních měsíců vyrážejí naše asistenční týmy na pomoc více než 35 tisícům českých řidičů u nás i v zahraničí. Nejčastěji k cestujícím do Chorvatska a Itálie. Kromě nehod jde obvykle o poruchy motoru a defekty pneumatiky. Závady jsou problémem zejména u starších vozidel, která jsou na delší cesty využívána často jen o prázdninách,“ upřesňuje Vladimír Juza.

Více než polovina respondentů je také připravena na to, že letos o něco vzroste výše jejich prázdninového rozpočtu. V průměru plánují za dovolenou utratit 28 421 korun, což je oproti loňským 26 900 korunám šestiprocentní nárůst. Naopak ti, kteří letos nikam nepojedou, uvádějí, že si dovolenou nemohou dovolit (41 %) nebo že chtějí peníze ušetřit (36 %). Loni úsporu peněz uvedlo jako důvod 22 % Čechů.

„Na dovolenou nevyrazí nejspíše ti, kteří by nejeli, ani kdyby nedocházelo k trendům jako zdražování nebo rostoucí inflace. Zatím je totiž vše na začátku. Na hodně domácností to zatím nemá takový dopad,“ odhaduje Juza. Inflace a růst cen také nejvíce ovlivňují chuť a nadšení letos cestovat.

„Lidé by se měli při výběru zahraničního cestovního pojištění zaměřit na výběr adekvátního rozsahu pojistného krytí a výši pojistných částek s ohledem na to, kam na dovolenou jedou a co tam budou dělat. Něco jiného je poznávací dovolená v Římě, něco jiného canyoning v Mexiku,“ upozorňuje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.