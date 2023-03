Rozlišovat dlužníky? Sílí tlak na vládu, aby usnadnila insolvence jen podnikatelům

„Přístupnější oddlužení potřebujeme. Dnes do něj chodí 20 tisíc lidí ročně a předlužených je 400 tisíc. Stát to stojí vysoké miliardy kvůli šedé ekonomice,“ říká pro Seznam Zprávy sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PAQ Research, jenž se svými kolegy pracoval na materiálu pro Národní ekonomickou radu vlády (NERV).

„Čistě legislativně, technicky nedává smysl to rozdělovat. Je to neřešitelné. Ono ani nejde rozdělit dlužníky na podnikatele a spotřebitele. Buď je budete rozdělovat podle statusu: je to podnikatel, není to podnikatel. Pak hrozí, že si lidé začnou zakládat účelově živnost, protože když ji budou mít v době návrhu, budou se oddlužovat tři roky. Nebo podle typu dluhu, jestli to byl dluh na podnikání, nebo spotřebitelský. Ale to nikdo nerozdělí. Nikdo nedohledá, jestli jste si půjčil na podnikání, nebo ne,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Upozorňuje, že směrnice mluví o třech letech jako o maximální lhůtě.