Tři roky v krizi. Covid odstartoval víc než jen zdravotní problémy

Česká republika patřila mezi státy, které první nakažené covidem-19 evidovaly poměrně pozdě. Nedá se však říct, že by to epidemické situaci jakkoliv pomohlo.

S příchodem očkování a další mutace koronaviru na přelomu let 2021–2022 pandemie postupně začala oslabovat. Ukázalo se mimo jiné to, jak vakcína snižuje pravděpodobnost úmrtí na covid, přes stále vysoké počty nakažených se tentokrát nekonalo ani zahlcení nemocnic.

Koronavirus a s ním spojená změna života změnily i dlouhodobé zdravotní vyhlídky Čechů. Kvůli vysoké smrtnosti poprvé od přelomu 60. a 70. let 20 století výrazně klesla naděje dožití jak u mužů, tak u žen. Covid vrátil věk střední délky života o více než 10 let zpět. Zatímco ještě v roce 2019 byla naděje dožití u žen více než 82 let a u mužů přes 76 let, v roce 2021 už to bylo v obou případech téměř o dva roky méně.