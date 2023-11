V Brně k sobě mají stále nejblíže ODS s TOP 09 a ANO, ukazuje analýza

4. otázka: Do voleb jste šli s programem, který zahrnoval pasáž „S ohledem na aktuální situaci spojenou s energetickou krizí považujeme za zásadní realizovat kroky vedoucí energetické soběstačnosti města Brna. Postavíme třetí kotel ve spalovně [...]“, tento bod jste dokonce pro projekt ProgramyDoVoleb.cz označili jako „opravdu důležitý“ (de facto nejdůležitější). Z výsledků onoho tajného hlasování je jasné, že minimálně většina zastupitelů za SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 musela hlasovat proti výstavbě tohoto třetího kotle. - Co vás jako klub dovedlo ke změně názoru?

Vladan Krásný (ODS) Jelikož volba byla tajná, neumím predikovat, kdo a jak hlasoval. Já osobně jsem v ZMB „nováček“, nebyl jsem u předchozích rozhodovaní o této věci a podrobné informace jsem dostal až k projednání tohoto bodu. Stále tedy trvám na tom, co jsem veřejně uvedl přímo na jednání ZMB a adresoval jsem to zastáncům této zakázky a médiím. „Opravdu vám nevadí, že na přípravě této zakázky se spolupodílela firma Via Consult, jejíž jednatel pan Konečný byl zatčen a obviněn z manipulace s velkými stavebními zakázkami v Moravskoslezském kraji (ostatně i Seznamzpravy o tom informoval), zakázky se zúčastnila pouze JEDNA firma a výsledná cena je více jak dvojnásobná, než cena předpokládaná?“ Dovedu si živě představit, že pokud naopak taková zakázka by byla schválena, média budou první, kteří začnou o této skutečnosti psát a zakázku (zcela logicky) budou zpochybňovat. Nicméně, zatím média o tom veskrze taktně mlčí a naopak se dokonce staví za obhájce této zakázky. Až je to s podivem. Takže, na tom, že plně podporuji energetickou soběstačnost města Brna se vůbec nic nemění. A pokud se prokáže do budoucna, že přijatelnou cestou pro Brno a hlavně jeho obyvatele je další kotel, jsem s tím srozuměn. Nejsem však srozuměn, že v Brně se má pálit odpad z celé Moravy a všechny vzniklé škodliviny vypouštět obyvatelům Brna pod nos a také nejsem srozuměn s takovou zakázkou, která vyvolává tak velké pochybnosti.

Dagmar Seidlová (TOP09) Žádné závazné hlasování nebylo v našem klubu stanoveno. Jako zastupitelka města Brna jsem skládala závazný slib, že budu při svém veškerém konání na Magistrátu hájit zájmy občanů Brna. Veškeré konsekvence, které se v souvislosti s realizací třetího kotle v SAKO objevily a které ještě v loňském roce nebyly známy, ve mě vyvolaly zásadní pochybnosti, zda je realizace tohoto záměru pro Brno a pro Brňany přínosná nebo potřebná, nebo eventuálně nevýhodná či dokonce škodlivá. Tedy s ohledem na svůj slib zastupitele jsem nemohla hlasovat jinak.

Tomáš Aberl (TOP 09) Nehodlám mluvit za klub, neboť jsme neměli závazné hlasování a nevím, jak hlasovali moji kolegové a je to tak správně dle zákona. Sám jsem svůj názor a názor TOP 09 prezentoval již před hlasováním a na tom se nic nezměnilo. Vzhledem ke zjištěným situacím a všem pochybnostem, bylo nutné přehodnotit naše dosavadní postoje. Mimo mnou již zmiňované dopady především na životní prostředí města Brna, které si nemyslím musí odnášet občané našeho města, je potřeba upozornit na několik velmi závažných pochybností s ohledem na soutěž, která na třetí kotel proběhla. S tím souvisí i pochybnosti ohledně žádosti o dotaci pro kotel K1, tedy rozporných stanovisek SAKO Brno a.s. a Teplárny Brno a.s. Zakázku z části administrovala společnost Via Consult, jejíž jednatel je trestně stíhaný za manipulaci s veřejnými zakázkami. Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy, nabídku však podala jen jedna, a to za více než dvojnásobek odhadované ceny. Po dalších jednání zlevnili zakázku o 800 milionů. Díky zakázce design and build se nedá defacto nikdy nijak ověřit, zda je taková cena adekvátní. Jeden z posudků říká, že není. Nejen proto jsem nepodpořil výstavbu tohoto projektu a myslím, že je důležité se s ohledem na životní prostředí a dopady pro město Brno na celou problematiku podívat znovu a přijít s novým řešením. Tedy jak využít odpady, jak s nimi nakládat, a to v tomto případě především, ale ne jenom, mimo město Brno. Jako jeden z klíčových projektů pro město Brno v této oblasti vidím bezemisní zdroj plánovaného teplovodu z Dukovan. Současně si myslím, že to společnosti SAKO Brno a.s. dává oborskou příležitost být inovátorem v odpadové politice.