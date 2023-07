Velké srovnání mezd: Podívejte se, kolik berou lidé na vaší pozici

Téměř 271 tisíc měsíčně. Takový je rozdíl mezi jednou z nejhůře placených prací – pracovníkem pneuservisu – a nejvyššími mzdami generálních ředitelů. Ukazuje to přehled více než 620 zaměstnaneckých pozic v České republice. Vychází z dat serveru Platy.cz , který dlouhodobě eviduje více než 50 tisíc prověřených platů a mezd a umožňuje lidem porovnat si svou mzdu s ostatními na trhu práce.

Rozpětí mezd a platů je interval od prvního do devátého decilu z dat, která má server k dispozici. Jinými slovy, na trhu práce existují i lidé, kteří berou méně, než je hodnota „od“, i více, než je hodnota „do“.

Právě peníze zaměstnanci v současné době hodně řeší. „Řádově třetina zaměstnanců je vyloženě otevřená, kdyby přišly zajímavé nabídky, ať už finanční, nebo třeba co do podmínek, možnosti rozvoje a tak dál, do té změny jít,“ popisuje motivace pro změnu zaměstnání analytik pracovního trhu společnosti LMC Tomáš Ervín Dombrovský. Označuje je za pasivní kandidáty. Sami změnu nevyhledávají, ale kdyby možnost přišla, zváží ji.