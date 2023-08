Jak dopadnou volby na Slovensku: Tři scénáře

Dlouhodobé rozdíly byly těsné, nicméně aktuální rozestup mezi favority už je viditelný. Přesto je třeba číst tato data s nejvyšší opatrností. Jen u čtyř kandidujících stran lze nyní počítat s tím, že se dostanou do parlamentu, u dalších panuje velká nejistota, čímž se otevírá mnoho kombinací pro možné vládní koalice. Zároveň je ale ve hře i možnost, že se nakonec do parlamentu dostane až jedenáct stran, což scénu ještě více rozdrobí.

Šance podle sázek nejsou totéž co předvolební průzkumy. Přestože se obojí vyjadřuje v procentech, šance na vítězství vypočítané podle sázkových kurzů se principiálně liší od toho, co měří průzkumy. Ty většinou odhadují procentní zisk hlasů ve volbách a pracují s reprezentativními vzorky populace.

Peter Pellegrini - Spolustraník Roberta Fica a někdejší ministr školství a předseda parlamentu právě z Ficovy éry se po vládní krizi po zavraždění Jána Kuciaka stal slovenským premiérem a místopředsedou strany SMER (jako představitel protificovského křídla). Opakovaně Roberta Fica vyzýval, aby stranu opustil, nakonec to byl ale on sám, kdo ze SMERu odešel a založil si vlastní stranu HLAS. Patří k politikům, kteří jsou dlouhodobě dobře přijímaní ze strany veřejnosti. V parlamentních volbách v roce 2020 získal šéf Hlasu ještě na kandidátce Směru téměř dvakrát tolik preferenčních hlasů než Fico. „S Robertem Ficem jsem se mentálně i lidsky rozešel. Účast ve vládě, ve které by seděl i on, si nedovedu představit,“ řekl loni médiím.