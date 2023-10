Zakázat, nebo využívat mobily? Unikátní průzkum Seznam Zpráv mezi základními školami

Průzkum, do kterého se zapojilo téměř tisíc základek z celé České republiky a bezmála 900 odpovědělo alespoň na některou otázku, zjišťoval, jestli a jak školy omezují mobilní telefony a jaké s nimi mají zkušenosti.

Omezení se může vztahovat i na školní akce. „Druhým rokem máme úplný zákaz používání mobilů a funguje to skvěle,“ popisuje svou zkušenost ředitel jedné z brněnských škol. „Pokusili jsme se to ponechat na pobytové akce (například hory), ale děti to umějí zneužít v neprospěch celého pobytu. Náš zákaz se tedy vztahuje i na akce pořádané školou.“