Nová šance na odškodné za covid. Není ale pro každého, říká právník

Soud rozsudek vynesl v konkrétním sporu podnikatele Karla Vávry o odškodné (viz box níže). Nově však podle tohoto rozhodnutí mají šanci na odškodnění všichni, komu byla způsobena nařízeními nějaká škoda. Není přitom nutné, aby soud konstatoval, že to které opatření bylo nezákonné nebo při něm úředníci chybovali.

„Poškozený musí nejdříve škodu uplatnit u orgánu krizového řízení, a to do šesti měsíců od okamžiku, kdy vznikla. A teprve poté případně u soudu, když u orgánu krizového řízení neuspěje,“ vysvětluje právník a bývalý člen Legislativní rady vlády Petr Bezouška v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Bude muset prokázat, že mu škoda vznikla a v jaké výši. A to je důkazně velmi složité, protože se bude zjišťovat, jakého zisku by dosáhl, kdyby krizové opatření vydáno nebylo - tedy v době, kdy lidé čelí každodenním zprávám o pandemii, chovají se obezřetněji, raději nikam nechodí, mají strach.

Ano, to pravidlo v krizovém zákoně stojí na myšlence, že když stát něco nařídí určité skupině obyvatel, aby tím chránil veřejný zájem, pak musí nahradit oběť, kterou ta skupina obyvatel přinese. Neřeší se, zda to krizové opatření bylo zákonné, zda bylo vhodné, to jsou nepodstatné otázky. Takže se lze náhrady škody domáhat, i když nebylo zrušeno pro nezákonnost.

S ohledem na to, že první krizová opatření tu byla na jaře 2020, pak lze říci, že je reálná hrozba, že něktré nároky budou už promlčeny. Protože obecná promlčecí lhůta trvá tři roky. Na druhou stranu, může se i stát, že by případná námitka promlčení, kterou by stát uplatnil, byla shledána rozpornou s dobrými mravy. K tomu existuje několik rozhodnutí Nejvyššího i Ústavního soudu. Každý případ by však musel být posouzen individuálně.