O čtvrtou dávku je zatím zájem hlavně v Praze

„Pracuji s dětmi a z posledních dávek mi nebylo nijak zle,“ popisuje Matylda Stodolová své důvody, proč se chce nechat naočkovat. Dodává, že si nepřeje další zavedení distanční výuky a doufá, že očkování šíření viru zpomalí.

Stejně jako mnoho dalších dorazila v pondělí do Metropolitního očkovacího centra v Praze 4. Během dopoledne ale byla už všechna volná místa už rozebrána.

„Zkusím se ještě zaregistrovat přes internet,“ říká Stodolová reportérovi Seznam Zpráv ve frontě, která se táhne přes celou chodbu. V automatické e-mailové odpovědi se ale dozvídá, že volné místo bude až za šest týdnů. Odchází proto s tím, že zkusí štěstí ještě odpoledne.

„Je větší zájem, než jsme čekali,“ potvrzuje Nela Janoschova ze společnosti Medicon, která na tomto místě očkuje. „Očekáváme, že dneska naočkujeme dohromady více než 200 lidí. Většinou chodí senioři,“ dodává.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy V Praze je o očkování zájem.

„Je mi 80 plus. Myslím si, že by mi to mohlo pomoct a chci žít ještě pár let,“ vysvětluje Petr Lachman, v Motole se na něj ale už nedostalo. Půl hodiny před koncem otevírací doby ho pracovnice očkovacího centra odkázala na očkovací místo na Smíchově. „Ano, pojedu tam,“ přitakává muž. Spolu s ním se nedostalo téměř na polovinu zájemců .

„Chtěl jsem to mít za sebou,“ svěřuje se starší muž v čekárně Thomayerovy nemocnice. Na očkování přišel ráno, kvůli velké frontě se ale rozhodl přijít později a už se na něj nedostalo.

Zájem o očkování je velký i podle manažerky covidového oddělení Terezy Březinové na očkovací stanici u hlavního nádraží. „Pro nás se to spíš stalo rutinní,“ odpovídá na otázku, zda jim nedochází motivace. „Máme tady vrcholové doby, kdy lidé přicházejí, potom to zase spadne, jelikož ten zájem klesne. Pro nás je to spíš jenom další rutina, která teď přišla a kterou teď budeme aktuálně řešit.“

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Očkování čtvrtou dávkou v Motole.

Informace od ministerstva

„Dnes neočkujeme,“ odpovídá krátce vrátná VFN na Karlově náměstí. Podle mluvčí nemocnice Marie Heřmánkové se nestihli technicky připravit. „Takhle velká nemocnice to nemá na lusknutí,“ vysvětluje.

„Tím, jak se vyhlásilo poměrně narychlo, že se ode dneška očkuje čtvrtou dávkou, jsme neměli technicky zavedenou příslušnou technickou podporu,“ upřesňuje, že šlo o systém evidence pacientů.

Foto: Albert Málek Nemocnice původně počítaly s očkováním až od půlky srpna.

Podle Janoschové z Mediconu přišly informace od ministerstva na poslední chvíli. „V pátek se řeklo, že čtvrté dávky se očkují od pondělí,“ sdělila. Stejně jako ve VFN počítali s podáváním vakcín až od poloviny srpna.

Neotevřela se ani některá další místa, která ministerstvo uvádí na svém webu. Na mapě je zobrazena třeba očkovací stanice v Kongresovém centru, žádné očkování zde ale neprobíhá.

Desítky telefonátů

V krajích tak velký zájem neevidují. Desítky lidí se na možnosti očkování telefonicky dotazovaly v nemocnicích a u praktických lékařů v Plzeňském kraji. „Nevíme, jestli přijdou, protože je to zatím bez registrace,“ řekla mluvčí Fakultní nemocnice v Plzni Gabriela Levorová.

Akutní nemocnice v Rokycanech, Klatovech, Domažlicích a Stodu evidují dotazy desítek lidí, nejvíce jich volá do Domažlic. Vakcín je na všech místech regionu dostatek.

„Hodně spoléháme na praktické lékaře, kde by to mělo být zcela zásadní. A očkovací místa, která jsme tu měli, tak budou v provozu všechna. Seznam je na webu ÚZIS,“ řekl ČTK ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

Malý zájem o druhou posilující dávku je zatím v Ústeckém kraji. „Aktuální čísla v tuto chvíli nemáme, ale v závěru minulého týdne, kdy nám lidé volali do očkovacích míst v rámci nemocnic, víme, že nějaký zájem bude,“ uvedl krajský koordinátor pro očkování Petr Severa.

„Bohužel pro léto nebudeme schopní nijak zásadně navyšovat kapacity očkovacích míst v nemocnicích. Tak jak očkují dnes, budou očkovat do konce léta a potom podle zájmu uvidíme, jak dokážeme postavit další služby,“ dodal.

„Těžko předvídat“

Nemocnice ve středních Čechách zatím neočekávají, že by kvůli čtvrté dávce musely rozšiřovat provozní dobu míst, kde očkují. „Jaký bude zájem, to je těžko předvídat, dnes je první den,“ řekl krajský koordinátor Martin Polák. Většina z 19 očkovacích míst v regionu podle něj očkuje trvale v omezeném režimu.

Příbramská nemocnice chce podle mluvčího Martina Janoty začít s očkováním čtvrtou dávkou od čtvrtka. Očkovacími dny budou čtvrtky, pro zájemce o čtvrtou dávku bude vyhrazený čas. „V případě, že by byl velký zájem, jsme připraveni to rozšířit o další dny, ale zatím to necháme na čtvrtky,“ dodal Janota.

V Mladoboleslavské nemocnici očkují proti covidu každý pátek, prvních pět čtvrtých dávek podali hned po zveřejnění možnosti o jejím podávání. „Očkujeme objednané i neobjednané, zatím nemáme v plánu dělat kvůli čtvrté dávce nějaké změny, uvidíme, jaký bude zájem,“ řekla mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Ze čtyř oslovených nemocnic na jihu Moravy má očkovací centrum v pondělí otevřeno Fakultní nemocnice Brno.

„Ráno po otevření očkovacího centra bylo v čekárně přibližně deset lidí, což nebývá obvyklé, důvodem může být zájem o čtvrtou dávku,“ uvedla její mluvčí Veronika Plachá. „Očkování u nás probíhá již delší dobu bez registrace, proto zatím nevidíme zvýšený zájem na další dny, lidé ale telefonují a na možnost očkování čtvrtou dávkou se ptají.“

Čtvrtou posilovací dávku si mohou nechat aplikovat lidé nad 18 let, kterým od posledního očkování uplynuly více než čtyři měsíce. Dávku mohou dostat buď u svého praktického lékaře, nebo v některém z očkovacích míst, kde není nutná registrace předem.