Očekávaný lék na covid v Česku stále není. Ministerstvo čeká na smlouvu

Jedna z nejúčinnějších zbraní proti covidu. Tak o antivirotiku Paxlovid hovoří odborníci. V Česku ale, navzdory dřívějším proklamacím Ministerstva zdravotnictví, stále chybí.

„Nemáme ho, protože firma Pfizer nám stále ještě neposlala smlouvu,“ řekl Seznam Zprávám šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09).

„Všichni, kdo mluví o tom, že nemáme dost Paxlovidu, nemají informace o tom, jaká byla nabídka. Firmy chtějí platby předem a řeknou: ‚My vám něco dodáme, ale nevíme kdy.‘“

Připomněl tak, že u vakcín či léků na covid platí momentálně odlišná praxe než u jiných přípravků, a to platba předem. V rámci českého předsednictví EU by to ale chtěl změnit.

„Chceme, aby se firmy začaly chovat k vakcínám a lékům na covid stejně jako ke všem ostatním medikamentům. Tedy pokud Česko využívá jakýkoli lék, funguje to tak, že distributor lék přiveze a ve chvíli, kdy ho vezme lékárna a užije pacient, zaplatí to pojišťovna. Stát předem neplatí za něco, co v republice není,“ nastínil.

Seznam Zprávy oslovily s dotazem i zástupce firmy Pfizer, do vydání článku ale neodpověděli.

Místo infuze pilulky

Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) lék amerického výrobce Pfizer dosahuje velmi dobrých výsledků - riziko hospitalizace sníží až o 85 procent.

Organizace proto k jeho používání nabádá. „WHO důrazně doporučila nirmatrelvir a ritonavir, prodávané pod názvem Paxlovid, pro pacienty s mírným a středně závažným onemocněním covid-19 s nejvyšším rizikem přijetí do nemocnice, a označila je za dosud nejlepší terapeutickou volbu pro vysoce rizikové pacienty,“ uvádí na svém webu.

Výhodou Paxlovidu je, že se - na rozdíl od monoklonálních protilátek - podává ve formě pilulek. Krabičku léku by tak lidé teoreticky mohli mít doma.

Experti: Nejúčinnější virostatikum

Odborníci, které oslovily Seznam Zprávy, se shodují, že Paxlovid je nejúčinnějším dostupným lékem.

„Myslím, že antivirotikum Paxlovid určitě potřebujeme, protože budou rizikoví lidé, kteří onemocní i přes očkování. Jsou lidé, kteří se z nějakých závažných důvodů ani očkovat nemohou. Rozhodně Paxlovid stojí za to. Je to zdaleka nejúčinnější antivirotikum proti covidu,“ uvedl v Ptám se já biochemik Jan Trnka.

„Bojím se, abychom toho Paxlovidu měli dost ve chvíli, kdy buď se rozjede tahle vlna, anebo až přijde podzimní a zimní vlna. Je to zásadní nástroj, který bychom měli mít k dispozici už proto, že většina těch monoklonálních protilátek, to znamená těch prvních léků, které byly k dispozici, proti omikronu vůbec nezabírala,“ vyjádřil svoje obavy.

Souhlasí s ním i biochemik Zdeněk Hostomský. „Ukazuje se, že právě toto antivirotikum by mohlo mít velký význam v potlačení prvotní infekce,“ řekl Seznam Zprávám.

Dosavadní postup Ministerstva zdravotnictví označil za chybu. „Vysvětluje to ekonomickými příčinami a nevýhodnou smlouvou, ale já si myslím, že je to chyba. Paxlovid by tady měl být, protože to je zatím nejúčinnější virostatikum, které existuje,“ přidal se biochemik Jan Konvalinka s odkazem na data z klinických studií.

Smlouva za pár týdnů

Ministr Válek v minulosti uvedl, že Česko disponuje jinými antivirotiky, která „se ukazují lépe“. „Léků je několik typů. Máme ty, které potřebujeme,“ řekl začátkem června pro Český rozhlas Radiožurnál.

Biochemik Hostovský je však toho názoru, že i kdyby tomu tak bylo, nemělo by Česko váhat. „Nějaké léky u nás již fungují, ale těch je stejně zapotřebí mít vždy více, kdyby se viru vyvinula rezistence na ono léčivo. V podstatě si myslím, že takových léků je potřeba co nejvíce,“ řekl.

„Ti všichni, co mají námitky k objednávkám, by si měli uvědomit, že nyní v Motole či na Bulovce máme monoklonální látky za miliardu korun. Ta miliarda by možná pomohla řadě pacientů. Tak ji budu muset vyplýtvat za monoklonály, které jsme stejným způsobem nakoupili,“ podotkl nyní ministr.

„Jsem si stoprocentně jistý, že budeme mít dostatek Paxlovidu. Jsem si jistý, že přesvědčíme kolegy z farmaceutických společností, aby k tomu přistupovali, jak jsem popsal,“ uvedl s odkazem na zářijové jednání.